Донецький Шахтар провів свій перший офіційний матч у 2024 році. "Гірники" розпочали свій шлях у плей-оф Ліги Європи, де в 1/16 фіналу зустрілись із Марселем.

До теми Все вирішиться за тиждень: Шахтар вирвав нічию з Марселем у важливому матчі Ліги Європи

Деталі скасування голу

На 27 хвилині матчу "гірники" змогли забити французам у контратаці. Втім рефері Ерік Ламбрехтс скасував гол та призначив штрафний на користь Шахтаря.

Олександр Зубков змістився з флангу та вивів Сікана на ударну позицію. Після цього захисник Марселя Балерді влетів у Зубкова, а Сікан втратив рівновагу і не пробив по м'ячу.

Втім і воротар Марселя разом із захисниками не зорієнтувались в епізоді, що дало Данилу можливість у падінні відпасувати на вільного Егіналду. Той і вразив вільний кут воріт французів.

Відео скандального епізоду:

Думка тренера Шахтаря

Втім суддя гол не зарахував, а призначив штрафний ще за фол на Зубкові. Цей епізод викликав здивування у тренера Шахтаря Маріно Пушича, який після зустрічі вказав на помилку Ламбрехтса.

Я не така людина, яка любить говорити про суддів. Я дуже поважаю їхню роботу, але це була очевидна помилка. Це чистий гол, який мав бути в нас у першому таймі. На жаль, рішення не на нашу користь, хоча повинно було бути навпаки. Нам треба рухатися далі. Іноді ти не отримуєш результату, на який, можливо, заслуговуєш. Але це була важка гра для обох команд і цікава – для глядачів,

– заявив Пушич.

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Відзначимо, що у підсумку зустріч завершилась внічию 2:2. Шахтар двічі відігрувався, а рятівний гол у компенсований час записав на свій рахунок той таки Егіналду.

Матч-відповідь проти Марселя за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться за тиждень, 22 лютого, у Франції. Початок – о 22:00 за київським часом.