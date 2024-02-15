"Французскому гранду не хватает стабильности": Федецкий сделал прогноз на матч Шахтера в ЛЕ

Артем Федецкий в свое время защищал цвета донецкого Шахтера. Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями от поединка в Гамбурге.

Донецкий Шахтер 15 февраля проведет свой первый официальный матч в 2024 году. Соперником команды Марино Пушича будет титулованный французский Марсель.

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Федецкий верит в успех Шахтера

"Провансальцы" не радуют результатами своих болельщиков. Команда Гаттузо крепко застряла в середине таблицы Лиги 1 и последний раз выигрывала еще 7 января. По мнению Артема Федецкого, "горняки" должны воспользоваться проблемами соперника.

Я не считаю Марсель фаворитом. Да, в составе "горожан" есть несколько ярких футболистов, но французскому гранду не хватает стабильности. А молодой возраст "горняков" не должен вводить в заблуждение. Шахтер нынешнего образца – это настоящий боец с богатым международным опытом. Я не собираюсь называть победителя в этой паре по итогам двух матчей, но сегодня в Гамбурге верх возьмут номинальные хозяева – 2:1,

– отметил Федецкий.

Впрочем, футболисты Марселя имеют постоянную игровую практику и находятся в игровом ритме. Зато Шахтер проводил лишь товарищеские матчи в рамках сбора в Турции. Однако это преимущество "провансальцев" должно нивелироваться на футбольном поле.

Я бы не переоценивал значение этого фактора. "Горняки" прекрасно осознают значение поединка в Гамбурге, поэтому за максимальный настрой можно не переживать. А бешеная поддержка болельщиков будет способствовать желанию продемонстрировать свои лучшие качества. Да, в составе Марселя есть индивидуально сильные футболисты, но надеюсь, что благодаря командной игре "горняки" не позволят им быть на виду,

– рассказал Федецкий.

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Накануне матча к "горнякам" присоединился форвард Кевин Келси. Он в составе в составе сборной Венесуэлы U-23 участвовал в квалификационном турнире Олимпиады-2024.

Из-за травм не сыграют с Марселем нападающий Лассина Траоре и бразильский новичок Марлон Гомес.

Под вопросом участие в поединке опытного Тараса Степаненко.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Марсель состоится в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Игра начнется в 19:45 по Киеву.