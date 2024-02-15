Донецький Шахтар 15 лютого проведе свій перший офіційний матч у 2024 році. Суперником команди Маріно Пушича буде титулований французький Марсель.

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Федецький вірить в успіх Шахтаря

"Провансальці" не радують результатами своїх уболівальників. Команда Гаттузо застрягла у середині таблиці Ліги 1 і востаннє вигравала ще 7 січня. На думку Артема Федецького, "гірники" повинні скористатися проблемами суперника.

Я не вважаю Марсель фаворитом. Так, у складі «містян» є кілька яскравих футболістів, але французькому гранду бракує стабільності. А молодий вік "гірників" не повинен вводити в оману. Шахтар нинішнього зразка – це справжній боєць із багатим міжнародним досвідом. Я не збираюся називати переможця в цій парі за підсумками двох матчів, але сьогодні в Гамбурзі гору візьмуть номінальні господарі – 2:1,

– зазначив Федецький.

Втім, футболісти Марселю мають постійну ігрову практику та перебувають в ігровому ритмі. Натомість Шахтар проводив лише товариські матчі в рамках збору в Туреччині. Однак ця перевага "провансальців" повинна нівелюватися на футбольному полі.

Я б не переоцінював значення цього фактору. "Гірники" чудово усвідомлюють значення поєдинку в Гамбурзі, тому за максимальну налаштованість можна не переживати. А шалена підтримка уболівальників сприятиме бажанню продемонструвати свої найкращі якості. Так, у складі Марселя є індивідуально сильні футболісти, але сподіваюся, що завдяки командній грі "гірники" не дозволять їм бути на видноті,

– розповів Федецький.

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Напередодні матчу до "гірників" приєднався форвард Кевін Келсі. Він у складі у складі збірної Венесуели U-23 брав участь у кваліфікаційному турнірі Олімпіади-2024.

Через травми не зіграють з Марселем нападник Лассіна Траоре та бразильський новачок Марлон Гомес.

Під питанням участь у поєдинку досвідченого Тараса Степаненка.

Важливо! Матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Марсель відбудеться у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Гра розпочнеться о 19:45 за Києвом.