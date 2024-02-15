Сегодня, 15 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами Шахтер и Марсель. Матч пройдет в немецком Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Гаттузо: Мы увидели команду, которую легко читать

Главный тренер французского клуба отметил, что активно следил за игрой "горняков" в товарищеских матчах.

"Шахтер сыграл более семи товарищеских матчей, мы видели их игры в Европе, мы видели все товарищеские матчи, которые они сыграли за последние два месяца. Мы увидели команду, которую легко читать, с очень точной игрой и талантливыми игроками. И когда мы получим мяч, мы должны будем причинить им боль", – сказал он.

Гаттузо также вспомнил поездку в Донецк: "Я хорошо помню, как играл против Шахтера, который тогда тренировал Луческу. Это был довольно испанский стиль футбола, но особенно я помню температуру -17°C в Донецке, когда мы едва могли дышать. Это команда, которая всегда удивляла нас своим менталитетом и стилем игры, контролем над матчем и ведением игры. И так происходит и сегодня".

Какой будет схема игры

Наставник рассказал о составе команды на матч с донецким клубом, а также поделился деталями относительно схемы игры.

"У нас есть полузащитники, но на данный момент мы потеряли Верету, он не успел восстановиться. Мы собираемся выставить на поле лучший состав и будем бороться. У Мурильо сегодня также случился рецидив.

Изменение схемы? Посмотрим, может сыграем в три центральных, может с четырьмя защитниками. Когда я перешел на игру в три ЦЗ, я понял, что команде нужно больше обороняться, потому что мне не нравилось, как они занимали пространство.

Но я не тренер, который играет на контратаках. Я должен делать то, что чувствую, и, конечно, ставить команду в наилучшую позицию. Когда я увидел, что команда страдает перед первым матчем против Лиона, я перешел на игру в пять защитников, но это не мой стиль футбола. Если вы хотите этого, вам придется сменить тренера", – сказал Гаттузо.

К слову. Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.