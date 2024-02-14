По данным журналистов, центральный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко не тренировался в последние дни перед вылетом на первый матч плей-офф Лиги Европы против Марселя. Однако ему уже нашли замену.

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Кто заменит Степаненко

Вероятно, что игрок из-за травмы пропустит еврокубковую встречу. Ожидается, что в случае проблем его заменит Дмитрий Крыськив.

Напомним, что недавно Степаненко подписал новый контракт с Шахтером. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/2025. Изначально договор действовал до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне еврокубков 34-летний футболист провел все шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

Марсель – Шахтер: главное