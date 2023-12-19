Лига Европы может завершиться очень быстро: какие шансы у Шахтера пройти Марсель

Команда Марино Пушича получила амбициозного оппонента в 1/16 финала ЛЕ. Дончане пока выглядят андердогом в бою с французским грандом.

На минувшей неделе донецкий Шахтер завершил свои выступления в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича в результативном матче уступила Порту (3:5) и заняла третье место в группе, пишет 24 канал.

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Непростой соперник

Теперь же "горняки" продолжат свой европуть в Лиге Европы. В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала, согласно которой дончанам пришлось сыграть с французским Марселем.

Олимпик в прошлом сезоне стал третьей командой Франции и не смог пройти из-за квалификации Лиги чемпионов. Во втором по рангу турнира команда была близка к выигрышу группы с Брайтоном, Аяксом и АЕКом, но в последний момент пропустила от англичан и переместилась на второе место.

Марсель начинал сезон с тренером Марселино, но он был уволен в сентябре из-за неудачного старта. В настоящее время "олимпийцами" руководит Дженнаро Гаттузо и при нем результаты улучшились. Пока клуб идет шестым в Лиге 1, в четырех баллах позади зоны Лиги чемпионов.

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Букмекеры считают именно Марсель фаворитом в сражении с Шахтером. Коэффициент на проход французского клуба составляет 1,45, тогда как итоговый успех дончан оценивается в 2,80.

При этом даже в выездном для себя матче у Олимпика больше шансов на победу – 2,39 против 2,96 на дончан при 3,50 на ничью. Напомним, что игра в Гамбурге состоится 15 февраля в 19:45, тогда как ответный матч в Марселе - 22 февраля в 22:00.

К слову, шансы Шахтера на победу в Лиге Европы оценивают очень низко – 55,00. Меньшие шансы имеют всего пять клубов. Главными же фаворитами турнира являются: