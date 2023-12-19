Минулого тижня донецький Шахтар завершив свої виступи у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича у результативному матчі поступилась Порту (3:5) та посіла третє місце у групі, пише 24 канал.

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Непростий суперник

Тепер же "гірники" продовжать свій єврошлях у Лізі Європи. У понеділок, 18 грудня, відбулось жеребкування 1/16 фіналу, згідно з яким донеччанам випало зіграти із французьким Марселем.

Олімпік минулого сезону став третьою командою Франції та не зміг пройти через кваліфікацію Ліги чемпіонів. У другому ж за рангом турнірі команда була близька до виграшу групи з Брайтоном, Аяксом та АЕКом, але в останній момент пропустила від англійців та перемістилась на друге місце.

Марсель починав сезон із тренером Марселіно, але того було звільнено у вересні через невдалий старт. Наразі "олімпійцями" керує Дженнаро Гаттузо і при ньому результати покращились. Наразі клуб іде шостим у Лізі 1, у чотирьох балах позаду зони Ліги чемпіонів.

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Букмекери вважають саме Марсель фаворитом у битві із Шахтарем. Коефіцієнт на прохід французького клубу складає 1,45, тоді як підсумковий успіх донеччан оцінюється у 2,80.

При цьому навіть у виїзному для себе матчі Олімпік має більше шансів на перемогу – 2,39 проти 2,96 на донеччан при 3,50 на нічию. Нагадаємо, що гра у Гамбургу відбудеться 15 лютого о 19:45, тоді як матч-відповідь у Марселі – 22 лютого о 22:00.

До слова, шанси Шахтаря на перемогу в Лізі Європи оцінюють дуже низько – аж 55,00. Менші шанси мають лише п'ять клубів. Головними ж фаворитами турніру є: