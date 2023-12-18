В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла процедура жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии примут участие 16 команд, пишет 24 канал.
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Донецкий Шахтер является одним из участников этой стадии благодаря тому, что занял третье место в группе Лиги чемпионов. Как и другие команды из ЛЧ, подопечные Марино Пушича были несеяными при жеребьевке.
Соперником дончан и других третьих мест ЛЧ стали команды, которые в группах Лиги Европы заняли второе место. Жребий подарил Шахтеру непростого соперника, "горнякам" придется сойтись с французским Марселем.
Все пары 1/16 финала Лиги Европы:
- Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия)
- Милан (Италия) – Ренн (Франция)
- Ланс (Франция) – Фрайбург (Германия)
- Янг Бойз (Швейцария) – Спортинг (Португалия)
- Бенфика (Португалия) – Тулуза (Франция)
- Брага (Португалия) – Карабах (Азербайджан)
- Галатасарай (Турция) – Спарта (Чехия)
- Шахтер (Украина) – Марсель (Франция)
Матчи этой стадии пройдут 15 и 22 февраля. Первые игры состоятся на полях несеянных команд, вторые – на стадионах сеяных. Победители выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьми победителям групп ЛЕ:
- Ливерпуль (Англия)
- Вест Хэм (Англия)
- Брайтон (Англия)
- Вильярреал (Испания)
- Байер (Германия)
- Аталанта (Италия)
- Рейнджерс (Шотландия)
- Славия (Чехия)