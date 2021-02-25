Ровненский Верес на сборах в Турции проводил спарринг с казахским Окжетпесом. Но игру команды так и не доиграли из-за массовой драки на поле.

Драка между игроками обеих команд, а также персоналом клубов произошла на 29-й минуте матча. К тому времени счет на табло был 1:1.

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В один из моментов игрок Вереса Дмитрий Немчанинов пошел в довольно грубый подкат – прямыми ногами сзади в соперников. И сбил сразу двоих.

Досталось же ему от третьего игрока Окжетпеса, который был рядом. Он сразу подбежал и начал драку. А за ним к эпицентру событий присоединились и другие футболисты. А уже после этого и персонал обеих команд.

Видео массовой драки (осторожно, 18+)

Игру после этого так и не доиграли.