Донецкий Шахтер 25 февраля сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Этот матч состоится в присутствии зрителей в Киеве на НСК "Олимпийский". На этот матч уже начата продажа билетов.

Шахтер решил продавать билеты в два этапа. На первом из них, который начался 18 февраля, приобрести пропуска на матч могут владельцы абонементов всех сезонов начиная от сезона 2013/14 включительно. Для них действует специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже. Кроме того, приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club.

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Старт свободной продажи запланирован на 20 февраля. Билеты доступны на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar.

Шахтер – Маккаби: стартовая стоимость билетов

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;

The Club (снек-меню): 1000/1500 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 4000 гривен;

Sky Box: 6000-10000 гривен.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой и предъявить в случае обращения к нему работника стадиона, ФК "Шахтер" и/или правоохранительных органов документ, удостоверяющий личность (таким может быть на выбор: оригинал действительного украинского паспорта, действительного загранпаспорта, действительного водительского удостоверения).