Донецький Шахтар 25 лютого зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Цей матч відбудеться за присутності глядачів в Києві на НСК "Олімпійський". На цей матч вже розпочато продаж квитків.

Шахтар вирішив продавати квитки у два етапи. На першому з них, який розпочався 18 лютого, придбати перепустки на матч можуть власники абонементів усіх сезонів починаючи від сезону-2013/14 включно. Для них діє спеціальна знижка – 10% від вартості квитка у вільному продажу.Окрім того, пріоритетна нагода придбати квитки – у передплатників Shakhtar Club.

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Старт вільного продажу запланований на 20 лютого. Квитки доступні на shakhtar.com або в мобільному додатку FC Shakhtar

Шахтар – Маккабі: стартова вартість квитків

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень;

The Club (снек-меню): 1000/1500 гривень;

The Lounge (з пакетом гостинності): 4000 гривень;

Sky Box: 6000–10000 гривень.

Усі квитки – іменні. Під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати із собою та пред’явити в разі звернення до нього працівника стадіону, ФК "Шахтар" і/або правоохоронних органів документ, що посвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал дійсного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, дійсного посвідчення водія).