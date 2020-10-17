Фанаты киевского "Динамо" недовольны тем, что происходит в клубе. Речь идет о назначении бывшего тренера донецкого "Шахтера" Мирча Луческу наставником "Динамо".

Они уже неоднократно высказывали свои претензии президенту "Динамо" Игорю Суркису.

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А перед матчем против "Руха" во Львове в субботу, 17 октября, появилась информация о том, что болельщики "Динамо" планируют сорвать игру. Якобы они выбегут на поле на 14-й минуте.

Стоит добавить, что до этого планировалось, что матч "Рух" – "Динамо" на "Арене Львов" состоится со зрителями. Однако вскоре после усиления карантина во Львове, игру разрешили провести без зрителей.

Несмотря на это, фанаты "Динамо" таки прибыли во Львов. И провели акцию протеста. Но не на стадионе, а возле него. У них были с собой баннеры "Lucescu go away" и "Суркисы – позор Динамо". Растянув эти баннеры, они зажгли файеры.

Отметим, что была информация, что если фанатам "Динамо" не удастся сорвать игру против "Львова", то попытку выбежать на поле они осуществят в матче Лиги чемпионов против "Ювентуса". Этот матч запланирован на вторник, 20 октября, и начнется на НСК "Олимпийский" в 19:55.