Украинский нападающий Роман Зозуля прервал свою безголевую серию. Он отличился за "Альбасете" в матче испанской Сегунды против "Сабадель".

Как и Роман Зозуля, так и "Альбасете " неудачно начали новый сезон. За пять туров команда заработала лишь одно очко и забив лишь один гол. Это привело к отставке главного тренера команды Лукаса Алькараса. Его заменил Ариц Лопес Гарай.

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Смена пошла на пользу "Альбасете". Уже в первом матче под наставничеством нового тренера команда смогла показать атакующий футбол, забив несколько голов. Один из них – на счету Романа Зозули. Украинец отличился ударом с пенальти на 62-й минуте матча. После этого его заменили через три минуты.

Форвард наконец прервал свою неудачную серию без забитых голов. Для Зозули это первый гол за семь матчей.

Видео гола Зозули