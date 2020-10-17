Донецький "Шахтар" без особливих проблем розгромив "Львів" у матчі шостого туру УПЛ. Вже до 18-ї хвилини у ворота гостей влетіло чотири голи. А фінальний свисток зафіксував на табло розгром 5:1.

Шахтар – Львів 5:1

Голи: Коваленко, 4, 18, Маркос Антоніо, 9, Дентіньо, 16, Соломон, 50 – Шина, 25

"Шахтар" вийшов вперед вже на 4-й хвилині. Тете у штрафному вздовж лінії прострелив на Денітньо. Але бразилець не зумів пробити як слід. Та другим темпом у штрафний вбіг Коваленко. І в дотик відправив м’яч у ворота Костика. Він забив у третьому матчі поспіль за "Шахтар".

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На 9-й хвилині рахунок вже був 2:0. "Гірникам" вдалася швидка атака, Додо на правому фланзі отримав м’яч. Перед ним нікого не було, тому він швидко дійшов до штрафного майданчика, і зробив навіс у воротарський майданчик. А вже там не надто високий Маркос Антоніо у стрибку відправив м’яч головою у ворота "Львова",

Третій гол у ворота "Львова" на 16-й хвилині показав перевагу класу "Шахтаря" над суперником. Знову Тете пройшов флангом. Цього разу він віддав пас у штрафний майданчик. Там Коваленко п’ятою скинув на Маркоса Антоніо. А вже той скинув під удар Дентіньо. У бразильця було настільки багато часу та простору, що він встиг прийняти м’яч, і лише другим ударом відправити його у ворота.

За дві хвилини рахунок вже був 4:0. "Шахтар" швидко розіграв штрафний у центрі поля – Хочолава віддав на Коваленка, який зробив збігання у штрафний майданчик, і там в один дотик прокинув м’яч повз Костика. У цьому моменті Коваленко отримав ушкодження. Його за декілька хвилин замінив Соломон.

Після цього гра дещо заспокоїлася. "Шахтар" і далі контролював перебіг подій на полі, але вже без особливого тиску на ворота суперника. І "Львів" навіть дещо володів м’ячем. Гості навіть спромоглися завдати декілька ударів по воротах Трубіна. Один з них став гольовим.

Після подачі з кутового Трубін зіграв на виході, кулаками вибивши м’яч. М’яч полетів в бік Шини. Нападник заледве дотягнувся до м’яча. Але після його удару в дотик м’яч за високою дугою перелетів усіх гравців та влетів під перекладину воріт "Шахтаря".

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Наприкінці першого тайму у ворота "Львова" можна було призначити пенальті. Корнієнко вийшов по флангу на ворота. Костик впорався з його першим ударом. Але після добивання м’яч котився у ворота. Врятувати команду намагався Кравчук. Він у падінні хотів дістати м’яч, щоб зупинити його. Але зробив це рукою. Вже після цього він зіграв головою. Арбітр не помітив цей момент, і фол не зафіксував.

Побиття "Львова" продовжилося у другому таймі. Маркос Антоніо з м’ячем дійшов майже до штрафного майданчика суперників. А вже там віддав пас на Соломона. Вінгеру вдалося уникнути офсайду, і відправити м’яч у дальній кут воріт.

Після цього гра максимально заспокоїлася. Хоча гравці "Львова" намагалися скоротити відставання. До кінця матчу вони навіть переважили "Шахтар" за кількістю ударів по воротах – 13 проти 12. Але небезпечним можна було б назвати лише спробу Кошмана.

Відеоогляд матчу Шахтар – Львів

Тож "Шахтар" доволі легко перемагає. І тепер буде готуватися до матчу проти "Реалу" в Лізі чемпіонів. Гра в Мадриді запланована на середу, 21 жовтня.

"Львів" же і надалі залишається на останньому місці в турнірній таблиці. Команда за шість турів спромоглася заробити лише одне очко, пропустивши 17 голів.