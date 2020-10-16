Донецкий "Шахтер" перед стартом в Лиге чемпионов проведет матч в чемпионате Украины. Соперником "горняков" в субботу, 17 октября, будет "Львов". Букмекеры оценили шансы каждой из команд одержать победу.

Это будет матч, в котором действующий чемпион страны и команда, занимающая четвертое место "Шахтер" будет принимать откровенного аутсайдера. "Львов" в прошлом сезоне спасся от вылета в Первую лигу лишь благодаря тому, что хуже них выступили их соседи по городу – "Карпаты". А в этом сезоне команда лишь в одном матче смогла зацепиться за очки в противостоянии с "Рухом". При этом "Рух" с 34-й минуты играл в меньшинстве. Остальные три матча команда проиграла, пропустив 12 голов и забив только один раз. Правда в ворота "Динамо" на выезде.

Стоит внимания: Игроки "Динамо" получат большие премиальные за выход в группу Лиги чемпионов: сумма

Но и "Шахтер" не демонстрирует победное шествие. Так, команда пока без поражений в УПЛ, но "горняки" трижды сыграли вничью. Однако их отставание от первого "Динамо" не такое уж и критическое – всего два очка.

Но проблем "Шахтеру" добавил коронавирус. Его обнаружили у игроков команды Андрея Пятова и Тараса Степаненко после матча с "Десной" и перед началом перерыва на матчи сборной. Впоследствии количество инфицированных возросло до 11 игроков. Поэтому вместо нормальной подготовки, "горняки" были вынуждены отправиться на самоизоляцию. И неизвестно в каком состоянии они находятся после такого длительного пребывания без полноценной тренировки.

"Львов" же это время потратил на подготовку к матчу. Хотя и у них обнаружили инфицированных футболистов. Правда это произошло уже за день до матча. И на тренировочный процесс это никак не повлияло.

Матч "Шахтер" – "Львов" состоится в субботу, 17 октября. Начало матча в 17:00.

Шахтер – Львов: что прогнозируют букмекеры

Но несмотря на это все, "Шахтер" является фаворитом поединка. Букмекеры не слишком сомневаются в том, что в этом матче "горняки" добудут очередные три очка. Остальные результаты матча будут считаться сенсационными.

В Marathonbet коэффициент на победу "Шахтера" – 1,192. На то, что "Львов" в этом матче одержит победу – 12,00. Ничья – 6,80.

Голов букмекеры тоже ожидают немало – "тотал матча более 2,5 голов" оценен коэффициентом 1,35. На "тотал матча менее 2,5 голов" выставили коэффициент 2,93.

Вряд ли "Львову" в этом матче удастся уберечь свои ворота от пропущенного гола – 1,015 на то, что "Шахтер" забьет в этом матче. Гол "Львова" – 1,76. При этом на то, что "Львов" не сможет отличиться в этом матче – 2,00.

После этого матча "Шахтер" будет готовиться к Лиге чемпионов. В среду, 21 октября, их ожидает выезд в Мадрид на игру против "Реала".