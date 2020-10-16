Донецький "Шахтар" перед стартом в Лізі чемпіонів проведе матч в чемпіонаті України. Суперником "гірників" у суботу, 17 жовтня, буде "Львів". Букмекери оцінили шанси кожної з команд здобути перемогу.

Це буде матч, в якому чинний чемпіон країни та команда, яка займає четверте місце "Шахтар" прийматиме відвертого аутсайдера. "Львів" в минулому сезоні врятувався від вильоту в Першу лігу лише завдяки тому, що гірше за них виступили їх сусіди по місту – "Карпати". А в цьому сезоні команда лише в одному матчі змогла зачепитися за очки – в протистоянні з "Рухом". При цьому "Рух" з 34-ї хвилини грав у меншості. Інші три матчі команда програла, пропустивши 12 голів, і забивши лише один раз. Правда у ворота "Динамо" на виїзді.

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Але й "Шахтар" не демонструє переможну ходу. Так, команда поки без поразок в УПЛ, але "гірники" тричі зіграли внічию. Однак їх відставання від першого "Динамо" не таке вже й критичне – лише два очки.

Та проблем "Шахтарю" додав коронавірус. Його виявили у гравців команди Андрія Пятова та Тараса Степаненка після матчу з "Десною" та перед початком перерви на матчі збірної. Згодом кількість інфікованих зросла до 11 гравців. Тож замість нормальної підготовки, "гірники" були змушені відправитися на самоізоляцію. І невідомо в якому стані вони перебувають після такого тривалого перебування без повноцінного тренування.

"Львів" же цей час витратив на підготовку до матчу. Хоча і в них виявили інфікованих футболістів. Правда це сталося вже за день до матчу. І на тренувальний процес це ніяк не вплинуло.

Матч "Шахтар" – "Львів" відбудеться в суботу, 17 жовтня. Початок матчу о 17:00.

Шахтар – Львів: що прогнозують букмекери

Та попри це все, "Шахтар" є фаворитом поєдинку. Букмекери не надто сумніваються у тому, що в цьому матчі "гірники" здобудуть чергові три очки. Інші результати матчу будуть вважатися сенсаційними.

У Marathonbet коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" – 1,192. На те, що "Львів" у цьому матчі здобуде перемогу – 12,00. Нічия – 6,80.

Голів букмекери теж очікують чимало – "тотал матчу більше 2,5 голів" оцінений коефіцієнтом 1,35. На "тотал матчу менше 2,5 голів" виставили коефіцієнт 2,93.

Навряд чи "Львову" в цьому матчі вдасться вберегти свої ворота від пропущеного голу – 1,015 на те, що "Шахтар" заб'є в цьому матчі. Гол "Львова" – 1,76. При цьому на те, що "Львів" не зможе відзначитися в цьому матчі – 2,00.

Після цього матчу "Шахтар" буде готуватися до Ліги чемпіонів. На середу, 21 жовтня, на них очікує виїзд до Мадрида на гру проти "Реалу".