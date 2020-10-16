Руководство киевского "Динамо" решило щедро наградить игроков клуба за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Они готовы выложить круглую сумму за удачное выступление команды во главе с Луческу.

О премиальных для игроков "Динамо" рассказал журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас в своем Twitter-аккаунте. Представитель СМИ уже не впервые обнародует разнообразную информацию о клубах.

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Щедрые премиальные

По словам Бурбаса, за выход в группу ЛЧ игроки, тренеры и персонал "Динамо" получат 3 миллиона долларов премиальных. Можно отметить, что молодой защитник сборной Украины и киевского клуба Илья Забарный в программе "Трендец" также заявил, что он получил за выход в группу Лиги чемпионов такую сумму денег, которую не заработал бы даже за один год.

Поэтому вполне возможно, что информация в соцсети журналиста близка к реальности.

За вихід в групу ЛЧ гравці, тренери та персонал Динамо на команду отримають 3 млн доларів преміальних. З боку керівництва клубу виглядає щедро. З погляду гравців - усвідомлення, що кропітка робота влітку того вартувала. — Igor Burbas (@iburbas) October 15, 2020

Отметим, что "Динамо" вышло в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2016 года. В последний раз команда играла в самом престижном турнире еще во времена Сергея Реброва. Киевляне сумели одолеть бельгийский "Гент" в плей-офф квалификации с общим счетом 5:1 (2:1 и 3:0). До этого подопечные Мирчи Луческу прошли нидерландский АЗ в третьем квалификационном раунде.

Правда, жеребьевка была не слишком удачной для киевского клуба. Теперь киевлянам придется сыграть в "группе смерти" с "Ювентусом", "Барселоной" и "Фенерцварошем".

Первый матч в групповом раунде "Динамо" сыграет уже 20 октября против туринского "Ювентуса", который несколько ослаблен. В Киев не сможет приехать главная звезда клуба Криштиану Роналду, у которого обнаружили положительный тест на коронавирус, игрок находится на самоизоляции.