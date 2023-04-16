Шахтер – Львов 2:0

Голы: Бондаренко, 7, 75

Шахтер и Львов провели встречу в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "горняки". Донецкий коллектив закрепил свои лидерские позиции в чемпионате, а "горожане" погрязли в болоте зоны вылета, пишет 24 Канал.

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Крепкий орешек

Шахтер получил подарок от Зари, поскольку луганский коллектив одолел главного преследователя "горняков" Днепр-1 (2:1), тем самым позволив Шахтеру убежать от них подальше. Однако последний матч между донецким и львовским коллективом оказался достаточно сложным для "кротов", которые вырвали победу на последних минутах. Неуступчивость "горожане" проявили и в этой встрече.

Не смотря на боевое настроение "золотых львов" Шахтеру удалось выйти вперед уже в дебюте матча, на 7-й минуте матча. Голом определиться смог Артем Бондаренко. Забитый мяч пришел с подачи с угла поля, которую, в свою очередь, Ярослав Ракицкий перекоорденовал на дальнюю штангу ворот Львова, где и оказался полузащитник Шахтера, которому оставалось занести мяч в сетку ворот, с чем он справился, 1:0.

Еще первый тайм "горняки" пытались атаковать, однако легко против аутсайдера им не было. На второй тайм количество острых моментов у ворот "горожан" уменьшилось, и "кроты" смогли найти еще один свой момент, тем самым успокоив себя и убив надежду на очки у "золотых львов".

На 75-й минуте встречи дублем отличился Артем Бондаренко. Интересно, что его удар стал только вторым в ворот Львова в матче, что подарило стопроцентную реализацию Шахтеру, однако такая игра с аутсайдером лиги не может радовать.

Таким образом, донецкий коллектив закрепился на вершине Украинской Премьер-лиги, оторвавшись от Днепра-1 на 7 очков (52 пункта в активе), однако у "спортклубовцев" еще есть матч в запасе. Львов впал в грязь, погрязнув на последнем месте чемпионата (13 очков в активе), отставая от спасательной зоны на 8 баллов.

Видеообзор матча Шахтер – Львов: