Шахтар – Львів 2:0

Голи: Бондаренко, 7, 75

Шахтар та Львів провели зустріч в рамках 21-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "гірники". Донецький колектив закріпив свої лідерські позиції в чемпіонату, а "містяни" загрузли у болоті зони вильоту, пише 24 Канал.

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Міцний горішок

Шахтар отримав подарунок від Зорі, оскільки луганський колектив здолав головного переслідувача "гірників" Дніпро-1 (2:1), цим самим дозволивши Шахтарю втекти від них подалі. Проте останній матч між донецьким та львівським колективом видався досить складним для "кротів", які вирвали перемогу на останніх хвилинах. Непоступливість "містяни" проявили і у цій зустрічі.

Не дивлячись на бойовий настрій "золотих левів" Шахтарю вдалося вийти вперед уже в дебюті матчу, на 7-ій хвилині матчу. Голом візначитися зміг Артем Бондаренко. Забитий м'яч прийшов з подачі з кута поля, яку у свою чергу Ярослав Ракіцький перекоорденував на дальню штангу воріт Львова, де і опинився півзахисник Шахтаря, якому залишалось занести м'яч у сітку воріт, з чим він впорався, 1:0.

Ще перший тайм "гірники" намагалися атакувати, проте легко проти аутсайдера їм не було. На другий тайм кількість гострих моментів біля воріт "містян" зменшилася, та "кроти" змогли знайти ще один свій момент, цим самим заспокоївши себе та вбивши надію на очки у "золотих левів".

На 75-ій хвилині зустрічі дублем відзначився Артем Бондаренко. Цікаво, що його удар став тільки другим у ствір воріт Львова у матчі, що подарувало стовідсоткову реалізацію Шахтарю, проте така гра з аутсайдером ліги не може тішити.

Таким чином, донецький колектив закріпився на вершині Української Прем'єр-ліги, відірвавшись від Дніпра-1 на 7 очок (52 пункта в активі), проте "спортклубівці" ще мають матч у запасі. Львів вляпався у багно, загрузнувши на останньому місці чемпіонату (13 очок у активі), відстаючи від порятункової зони на 8 балів.

Відеоогляд матчу Шахтар – Львів: