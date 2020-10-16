Донецкий "Шахтер" сыграет против "Львова" в субботу, 17 октября, матч УПЛ. Посмотреть его можно будет только по телевидению или онлайн.

Напомним, что Киев попал в "оранжевую зону" противоэпидемиологической опасности. Поэтому массовые спортивные мероприятия там если и проходят, то без зрителей. Зрителей на матч "Шахтер" – "Львов" на НСК "Олимпийский" не допустят.

Важно! Запрет на посещение спортивных событий в Киеве не касается матчей Лиги чемпионов. Министерство здравоохранения предоставило право "Динамо" провести матч во вторник, 20 октября, против "Ювентуса" с болельщиками на трибунах – до 30% от вместимости стадиона.

Поэтому посмотреть матч "Шахтер" – "Львов" можно будет только по телевидению или онлайн.

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Права на показ домашних матчей "горняков" в УПЛ принадлежит каналам "Футбол 1/2/3". Именно на канале "Футбол 2" и состоится трансляция матча против "Львова". Начало в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Львов" можно на платформе Oll.tv. Это та же трансляция с канала "Футбол", но в интернете. Но доступ к трансляции этого матча платный и требует регистрации. Самый дешевый месячный абонемент на просмотры каналов "Футбол 1/2/3" стоит 109 гривен. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "xtra sport" с большим количеством спортивных каналов. Подписка "xtra sport oll inclusive" обойдется в 189 гривен в месяц.

После этого матча "Шахтер" начнет подготовку к Лиге чемпионов. В среду, 21 октября, "горняки" на выезде сыграют против мадридского "Реала".