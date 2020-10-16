Шахтар – Львів: де дивитися онлайн матч УПЛ
Донецький "Шахтар" зіграє проти "Львова" в суботу, 17 жовтня, матч УПЛ. Переглянути його можна буде лише по телебаченню або онлайн.
Нагадаємо, що Київ потрапив до "помаранчевої зони" протиепідеміологічної небезпеки. Відтак масові спортивні заходи там якщо і відбуваються, то без глядачів. Відтак глядачів на матч "Шахтар" – "Львів" на НСК "Олімпійський" не допустять.
Відтак переглянути матч "Шахтар" – "Львів" можна буде лише по телебаченні або онлайн.
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Права на показ домашніх матчів "гірників" в УПЛ належить каналам "Футбол 1/2/3". Саме на каналі "Футбол 2" і відбудеться трансляція матчу проти "Львова". Початок о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.
Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Львів" може на платформі Oll.tv. Це та ж трансляція з каналу "Футбол", але в інтернеті. Та доступ до трансляції цього матчу платний та вимагає реєстрації. Найдешевший місячний абонемент на перегляди каналів "Футбол 1/2/3" коштує 109 гривень. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "xtra sport" з більшою кількістю спортивних каналів. Підписка "xtra sport oll inclusive" обійдеться в 189 гривень на місяць.
Після цього матчу "Шахтар" розпочне підготовку до Ліги чемпіонів. У середу, 21 жовтня, "гірники" на виїзді зіграють проти мадридського "Реала".