Шахтер – лучший клуб в Лиге чемпионов по важному показателю

После двух туров группового раунда Шахтер – лучшая команда нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по точности выполняемых передач.

После завершения двух туров Лиги чемпионов УЕФА подвел определенные статистические итоги для каждой из команд, и, что примечательно, далеко не всегда успехи в той или иной категории приносят коллективам успешные результаты в сыгранных матчах.

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Шахтер обгоняет гигантов футбола

Донецкий Шахтер под руководством Роберто Де Дзерби установил достаточно высокую планку по точности передач – 91% (1211 из 1332 пасов), благодаря чему возглавляет рейтинг по этому показателю среди всех участников турнира.

"Горняки" обгоняют триумфатора прошлого розыгрыша, лондонский Челси, у которого большее количество выполненных пасов (1618), но не намного ниже процент их точности (90%). Мюнхенская Бавария замыкает тройку лидеров с аналогичным показателем, но с 1183 успешными передачами из 1317.