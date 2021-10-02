Після завершення двох турів Ліги чемпіонів УЄФА підвів певні статистичні підсумки для кожної з команд, і, що примітно, далеко не завжди успіхи в тій чи іншій категорії приносять колективам успішні результати в зіграних матчах.

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Шахтар обганяє гігантів футболу

Донецький Шахтар під керівництвом Роберто Де Дзербі встановив досить високу планку по точності передач– 91% (1211 з 1332 пасів), завдяки чому очолює рейтинг за цим показником серед всіх учасників турніру.

"Гірники" обганяють тріумфатора минулого розіграшу, лондонський Челсі, у якого більша кількість виконаних пасів (1618), але не набагато нижчий відсоток їх точності (90%). Мюнхенська Баварія замикає трійку лідерів з аналогічним показником, але з 1183 успішними передачами з 1317.