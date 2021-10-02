После завершения двух туров Лиги чемпионов УЕФА подвел определенные статистические итоги для каждой из команд, и, что примечательно, далеко не всегда успехи в той или иной категории приносят коллективам успешные результаты в сыгранных матчах.

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Шахтер обгоняет гигантов футбола

Донецкий Шахтер под руководством Роберто Де Дзерби установил достаточно высокую планку по точности передач – 91% (1211 из 1332 пасов), благодаря чему возглавляет рейтинг по этому показателю среди всех участников турнира.

"Горняки" обгоняют триумфатора прошлого розыгрыша, лондонский Челси, у которого большее количество выполненных пасов (1618), но не намного ниже процент их точности (90%). Мюнхенская Бавария замыкает тройку лидеров с аналогичным показателем, но с 1183 успешными передачами из 1317.