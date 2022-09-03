Украинцы этим летом массово меняли клубы. Одним из них стал эксхавбек Динамо и сборной Украины Роман Безус, покинувший бельгийский чемпионат.
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31-летний футболист перебрался на Кипр, где выступает за действующего обладателя Кубка Омония. Во втором туре чемпионата Роман забил свой первый гол за новую команду, пишет 24 канал.
Омония принимала вице-чемпиона Кипра АЕК из Ларнаки. Этот клуб уже в этом сезоне насолил украинцам, дважды обыграв в Лиге Европы Днепр-1. А скоро эта команда сразится с Динамо.
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Впрочем, Безус смог отомстить за соотечественников. Его гол после углового позволил Омонии открыть счет. Более того, Роман сделал это в очень эффектном стиле, пробив кипера соперника пушечным выстрелом через себя.
Видео гола Безуса:
В итоге этот гол помог клубу из Никосии одолеть АЕК (3:2). Это позволило команде набрать первые очки в чемпионате, поскольку в первом туре Омония проиграла команде Хлорака со счетом 0:1.