Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" 25-го августа сойдутся в матче за Суперкубок Украины. Комитеты Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначили официальных лиц на матч за Суперкубок Украины-2020.

Главным арбитром матча "Шахтер" – "Динамо" будет Виталий Романов из Днепра. Об этом сообщает сайт УАФ. Читайте также: "Шахтер" – "Динамо": появилась дата и место матча за Суперкубок Украины Ассистентами главного арбитра будут Скрипка А.М. и Володин В.В. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула. Резервный ассистент арбитра – Запорожченко Д.И. Арбитр VAR – Арановский Е.А. Ассистент VAR – Шлончак С.М. Матч за Суперкубок Украины: главное Поединок за Суперкубок Украины впервые пройдет в Киеве. Игра пройдет на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:00.

Действующим обладателем трофея является "Динамо", которое в прошлом году победило "Шахтер". Впрочем, именно "Шахтер" больше раз выигрывал трофей – 8.

Впервые Суперкубок Украины провели в 2004 году. Тогда победу одержало "Динамо". До сих пор трофей выигрывали только "Динамо" или "Шахтер".

Интригу противостояния в 2020 году подогревает то, что Мирча Луческу, который возглавляет "Динамо", впервые встретится со своим бывшим клубом – "Шахтером".