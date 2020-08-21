"Шахтер" – "Динамо": стал известен арбитр матча за Суперкубок Украины
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" 25-го августа сойдутся в матче за Суперкубок Украины. Комитеты Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначили официальных лиц на матч за Суперкубок Украины-2020.
Главным арбитром матча "Шахтер" – "Динамо" будет Виталий Романов из Днепра. Об этом сообщает сайт УАФ.
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Ассистентами главного арбитра будут Скрипка А.М. и Володин В.В. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула. Резервный ассистент арбитра – Запорожченко Д.И.
Арбитр VAR – Арановский Е.А. Ассистент VAR – Шлончак С.М.
Матч за Суперкубок Украины: главное
- Поединок за Суперкубок Украины впервые пройдет в Киеве. Игра пройдет на НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:00.
- Действующим обладателем трофея является "Динамо", которое в прошлом году победило "Шахтер". Впрочем, именно "Шахтер" больше раз выигрывал трофей – 8.
- Впервые Суперкубок Украины провели в 2004 году. Тогда победу одержало "Динамо". До сих пор трофей выигрывали только "Динамо" или "Шахтер".
- Интригу противостояния в 2020 году подогревает то, что Мирча Луческу, который возглавляет "Динамо", впервые встретится со своим бывшим клубом – "Шахтером".