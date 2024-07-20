Шахтер – Ипсвич 0:1

Гол: Сэм Морси, 29

Для "горняков" это был уже шестой матч в рамках тренировочного сбора. Поединок против Ипсвича состоялся в австрийском городе Филлах, пишет 24 Канал.

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"Горняков" ждет работа над ошибками

Главный тренер Шахтера Марино Пушич не стал экспериментировать с составом и выставил сильнейших. С первых минут вышли Ризнык, Матвиенко, Судаков, Бондаренко.

Судьбу поединка решил один гол, который "трактористы" забили на 29-й минуте встречи. Сэм Морис воспользовался ошибкой в защите "горняков" и метров с 19-ти попал в ворота.

Все попытки Шахтера хотя бы сравнять счет завершились безрезультатно. Неплохие возможности отличиться упустили Зубков (однажды попал в перекладину), Бондаренко и Эгиналду.

В целом соперник Шахтера больше владел мячом и одержал заслуженную победу. Отметим, что Ипсвич вернулся в АПЛ спустя 23 года отсутствия. В прошлом сезоне "трактористы" стали серебряными призерами Чемпионшипа.

Видеообзор матча Шахтар – Ипсвич

Перед стартом сезона "горняки" планируют сыграть еще несколько спаррингов. Их имена станут известны позже. Ранее "горняки" разгромили Сараево (4:1), сыграли вничью с Хайдуком (1:1), уступили Бачке-Тополи (0:1), разгромили Ризеспор (5:0) и обыграли Бешикташ (1:0).