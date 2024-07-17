Шахтер – Бешикташ 1:0

Гол: Эгиналду, 66

Поединок против Бешикташа стал пятым для донецкого клуба на сборах в Словении. Подопечные Марино Пушича добавили в свой актив еще одну победу, пишет 24 Канал.

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Гол Эгиналду принес победу

Главный тренер "горняков" выставил на матч против Бешикташа основной состав. Отсутствовали лишь Сикан и Крыськив, которые готовятся к футбольному турниру Олимпиады-2024.

Состав Шахтера: Резник (Твардовский, 46), Винисиус Тобиас (Фарина, 46), Бондарь (Грам, 46), Матвиенко (к) (Франьич, 46), Азаров (Педро Энрике, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Педриньо, 46), Зубков (Швед, 46), Кевин (Невертон, 46), Траоре (Эгиналду, 46)

"Горняки" действовали первым номером. В первом тайме хорошие возможности забить имели Зубков и Кевин. Однако брак в завершающей стадии помешал Шахтеру уйти на перерыв с победным счетом.

Во время паузы Марино Пушич провел замены в составе. На поле появились сразу четыре бразильских легионера. Одному из них удалось расписаться в воротах "черных орлов".

На 66-й минуте встречи Эгиналду выиграл верховую борьбу и ударом головой поразил ворота соперника. Этот гол оказался победным для Шахтера.

Видеообзор матча Шахтер – Бешикташ

Эта победа стала третьей для "горняков" на сборах в Словении. До этого Шахтер обыграл Сараево (4:1) и Ризеспор (5:0). Поединок с Хайдуком завершился вничью 1:1. Единственное поражение команда Пушича потерпела в матче с Бочка-Топола (0:1).

Следующий поединок "горняки" сыграют 20 июля. Шахтер встретится с представителем АПЛ Ипсвич Таун.