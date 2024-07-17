Шахтер – Бешикташ 1:0
Гол: Эгиналду, 66
Поединок против Бешикташа стал пятым для донецкого клуба на сборах в Словении. Подопечные Марино Пушича добавили в свой актив еще одну победу, пишет 24 Канал.
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Гол Эгиналду принес победу
Главный тренер "горняков" выставил на матч против Бешикташа основной состав. Отсутствовали лишь Сикан и Крыськив, которые готовятся к футбольному турниру Олимпиады-2024.
"Горняки" действовали первым номером. В первом тайме хорошие возможности забить имели Зубков и Кевин. Однако брак в завершающей стадии помешал Шахтеру уйти на перерыв с победным счетом.
Во время паузы Марино Пушич провел замены в составе. На поле появились сразу четыре бразильских легионера. Одному из них удалось расписаться в воротах "черных орлов".
На 66-й минуте встречи Эгиналду выиграл верховую борьбу и ударом головой поразил ворота соперника. Этот гол оказался победным для Шахтера.
Видеообзор матча Шахтер – Бешикташ
Эта победа стала третьей для "горняков" на сборах в Словении. До этого Шахтер обыграл Сараево (4:1) и Ризеспор (5:0). Поединок с Хайдуком завершился вничью 1:1. Единственное поражение команда Пушича потерпела в матче с Бочка-Топола (0:1).
Следующий поединок "горняки" сыграют 20 июля. Шахтер встретится с представителем АПЛ Ипсвич Таун.