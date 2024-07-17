16 июля донецкий клуб сообщил о продлении контракта с 20-летним бразильским защитником Винисиусом Тобиасом. Хотя у легионера еще было соглашение до лета 2026-го года, но "горняки" решили сыграть на опережение, чтобы не потерять футболиста.

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Сохранили талантливого защитника

Новый контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 30 июня 2029-го года.

Напомним, что последние два года Винисиус играл в аренде в мадридском Реале. Однако за столько времени бразилец провел лишь один матч за основную команду "сливочных", а преимущественно выступал за вторую команду "Кастилью" (61 поединок). Также сыграл 5 встреч за Реал U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

"Королевский клуб" не стал продлевать контракт с футболистом, вернув его чемпиону Украины. Теперь Тобиас готовится к новому сезону вместе с "горняками" в Словении.

В сезоне-2024/2025 Винисиус может дебютировать в футболке донецкого клуба.

К слову. Винисиус Тобиас стал футболистом Шахтера зимой 2022-го года. Игрок перебрался из бразильского Интернасьоналя.

Отметим, что 17 июля Шахтер проведет свой очередной контрольный спарринг на заграничных сборах. Подопечные Пушича сыграют против турецкого Бешикташа. Начало встречи в 19:30 (по Киеву).