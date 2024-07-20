Шахтар – Іпсвіч 0:1

Гол: Сем Морсі, 29

Для "гірників" це був вже шостий матч в рамках тренувального збору. Поєдинок проти Іпсвіча відбувся в австрійському місті Філлах, пише 24 Канал.

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"Гірників" чекає робота над помилками

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич не став експериментувати зі складом та виставив найсильніших. З перших хвилин вийшли Різник, Матвієнко, Судаков, Бондаренко.

Долю поєдинку вирішив один гол, який "трактористи" забили на 29-й хвилині зустрічі. Сем Моріс скористався помилкою в захисті "гірників" та метрів з 19-ти поцілив у ворота.

Усі намагання Шахтаря бодай зрівняти рахунок завершилися безрезультатно. Непогані нагоди відзначитися втратили Зубков (одного разу влучив у поперечину), Бондаренко та Егіналду.

Загалом суперник Шахтаря більше володів м'ячем та здобув заслужену перемогу. Зазначимо, що Іпсвіч повернувся до АПЛ через 23 роки відсутності. Минулого сезону "трактористи" стали срібними призерами Чемпіоншипу.

Відеоогляд матчу Шахтар – Іпсвіч

Перед стартом сезону "гірники" планують зіграти ще кілька спарингів. Їхні імена стануть відомі згодом. Раніше "гірники" розгромили Сараєво (4:1), зіграли внічию з Хайдуком (1:1), поступилися Бачці-Тополі (0:1), розгромили Різеспор (5:0) та обіграли Бешикташ (1:0).