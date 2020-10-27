Донецкий "Шахтер" во вторник, 27 октября, играет матч Лиги чемпионов против миланского "Интера". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

"Шахтер" к этому матчу подходит в статусе лидера группы B. Команда на выезде сенсационно обыграла мадридский "Реал". Зато "Интер" не менее сенсационно сыграл дома вничью с менхенгладбахской "Боруссией".

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Поэтому победа в домашнем матче над "Интером" значительно увеличит шансы "Шахтера" выйти из группы Лиги чемпионов в раунд плей-офф турнира. Хотя букмекеры больше шансов на победу в этом матче отдают "Интеру". Однако такая же ситуация была и в матче против "Реала" в Мадриде. Результат же на табло...

Матч начнется в 19:55. И будет со зрителями на трибунах. Но добраться на игру киевским метрополитеном будет сложно. Перед началом игры закроют вход на станцию "Олимпийская". А по окончании матча недоступными для пассажиров будут входы в три станции подземки – "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Составы команд:

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Антонио, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо

Запасные: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг, Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккия, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Наингголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти