Донецький "Шахтар" у вівторок, 27 жовтня, грає матч Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера". Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

"Шахтар" до цього матчу підходить у статусі лідера групи B. Команда на виїзді сенсаційно обіграла мадридський "Реал". Натомість "Інтер" не менш сенсаційно зіграв вдома внічию з менхенгладбахською "Боруссією".

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Відтак перемога у домашньому матчі над "Інтером" значно збільшить шанси "Шахтаря" вийти з групи Ліги чемпіонів в раунд плей-офф турніру. Хоча букмекери більше шансів на перемогу в цьому матчі віддають "Інтеру". Однак така ж ситуація була і в матчі проти "Реалу" в Мадриді. Результат же на табло...

Матч розпочнеться о 19:55. І буде з глядачами на трибунах. Але дістатися на гру київським метрополітеном буде складно. Перед початком гри закриють вхід на станцію "Олімпійська". А після закінчення матчу недоступними для пасажирів будуть входи до трьох станцій підземки – "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Склади команд:

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Антоніо, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Дентінью

Запасні: Шевченко, Пятов, Матвієнко, Вітао, Степаненко, Тайсон, Патрік, Вакула, Сіпріано, Болбат, Судаков, В'юнник

Інтер: Хандановіч, Д'Амброзіо, де Врей, Бастоні, Хакімі, Барелла, Брозовіч, Відаль, Янг, Лукаку, Мартінес

Запасні: Паделлі, Станковіч, Коларов, Раноккія, Перішіч, Еріксен, Дарміан, Моретті, Наінгголан, Веццоні, Бонфанті, Пінамонті