Шахтер узнал еще одного соперника на подготовительном собрании в Нидерландах
Источник:sittard-geleen.nieuws.nl
Донецкий Шахтер начинает подготовку к новому сезону. "Горняки" проведут целый ряд спаррингов.
Еще один оппонент на собрании
Первый тренировочный сбор Шахтера под руководством Игоря Йовичевича проходит в Нидерландах. Именно там "горняки" будут базироваться до 30 июля.
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Во время подготовки к новому сезону в Роттердаме дончане сыграют три контрольных спарринга. Ранее сообщалось, что 26 июля "горняки" встретятся с чемпионом Нидерландов Аяксом.
Теперь стал известен еще один оппонент. 22 июля Шахтер сыграет против нидерландской Фортуны. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18.00 по местному времени.
Новый сезон УПЛ должен стартовать 23 августа, а в еврокубках Шахтер начнет свой путь по групповому раунду Лиги чемпионов.
- Новоиспеченный наставник "горняков" Игорь Йовичевич ставит перед командой только самые высокие задачи.
- Хорватский специалист уже определился с тренерским штабом дончан и заверил, что для него честь возглавить украинский гранд.
- Напомним, что назначение официального было объявлено 14 июля.