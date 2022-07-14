Шахтер узнал еще одного соперника на подготовительном собрании в Нидерландах

Донецкий Шахтер начинает подготовку к новому сезону. "Горняки" проведут целый ряд спаррингов.

Еще один оппонент на собрании

Первый тренировочный сбор Шахтера под руководством Игоря Йовичевича проходит в Нидерландах. Именно там "горняки" будут базироваться до 30 июля.

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Во время подготовки к новому сезону в Роттердаме дончане сыграют три контрольных спарринга. Ранее сообщалось, что 26 июля "горняки" встретятся с чемпионом Нидерландов Аяксом.

Теперь стал известен еще один оппонент. 22 июля Шахтер сыграет против нидерландской Фортуны. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18.00 по местному времени.

Новый сезон УПЛ должен стартовать 23 августа, а в еврокубках Шахтер начнет свой путь по групповому раунду Лиги чемпионов.