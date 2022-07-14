Левченко: Не знаю откуда прозвучала информация о Фейонорде

В СМИ начала появляться информация, что Николаем Матвиенко интересуются сразу два нидерландских гранда – Аякс и Фейенорд. Евгений Левченко решил разобраться в этих слухах.

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Бывший футболист сборной Украины рассказал, что контактировал с главным тренером Фейенорда. Наставник заверил, что клуб не планирует подписывать защитника Шахтера.

Что касается интереса со стороны Аякса, то Левченко еще не интересовался этим вопросом.

Не знаю откуда прозвучала информация о Фейенорде, эта информация не соответствует действительности. За Аяксом я еще не узнавал, а вот по Фейенорду это просто утка. Я сегодня разговаривал с главным тренером Фейенорда, такого нет,

– рассказал Левченко.

На днях Вадим Шаблий, агент Матвиенко, встретился с менеджером Аякса Классом-Яном Гунтеларом.

Если интерес со стороны Аякса будет правдой, то уже 26 июля защитник "горняков" сможете себя показать во всей красе в товарищеском матче против чемпиона Нидерландов.

К слову. Контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до конца июня 2025 года. По данным Transfermarkt, цена футболиста составляет 11 миллионов евро.