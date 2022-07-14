Йовичевич: Этот период очень важен для нас

14 июля донецкий Шахтер официально представил команде нового главного тренера Игоря Йовичевича. Наставник из Хорватии стал преемником Роберто Де Дзерби.

Стоит узнать Йовичевич определился с тренерским штабом Шахтера: в нем ассистент из Атлетико Мадрид

Впереди у Йовичевича много работы, ведь уже в августе стартует новый сезон УПЛ. Специалист отметил, что команда ставит перед собой высокие задачи.

"Этот период очень важен для нас, чтобы подготовиться к максимальным задачам, которые мы ставим перед собой. Вызов очень большой - играть в Лиге чемпионов и оправдать статус гранда УПЛ. Ежедневная работа нам ответит на вопрос, где мы на этот момент. Для этого и есть сборы. Однако есть не так много времени, поэтому хочу воспользоваться каждым днем ​​и каждой тренировкой, чтобы достать из каждого футболиста тот максимум, что он имеет. Думаю, все будет хорошо", – рассказал новоиспеченный наставник "горняков".

"Огромная привилегия – работать именно здесь"

Йовичевич приятно удивлен таким вызовом в его карьере. Хорватский специалист заверил, что пока украинские военные избивают оккупанта, футболисты Шахтера должны представлять Украину на футбольном фронте.

Из рук генерального директора Шахтера Сергея Палкина и спортивного директора команды Дарио Срны хорват получил именную футболку с номером 35. Йовичевич стал 35-м тренером в истории донецкого клуба

Это абсолютная привилегия – быть тренером Шахтера. Почитал сейчас статистику: за последние 14 лет клуб 13 раз выступал в Лиге чемпионов. Я не знаю ни одного клуба, кроме Барселоны, Реала и еще, может быть, нескольких, у которых была бы такая статистика. Поэтому говорю еще раз: огромная привилегия – работать именно здесь,

– сказал главный тренер Шахтера.