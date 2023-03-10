Голевые ягодицы Ракицкого и ничья Шахтера в Варшаве: кто стал лучшим игроком в матче ЛЕ

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл ничью против Фейенорда 1:1. Статистический портал WhoScored оценил игру футболистов в поединке, состоявшемся 9 марта.

Команды приберегли голы на второй тайм. Сначала Ярослав Ракицкий невероятным образом сложился после подачи с фланга и ягодицами или поясницей загнал мяч в сетку. Однако победный счет "горняки" не удержали. Все через 9 минут Фейенорд сравнял цифры на табло 1:1, пишет 24 канал.

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После странного гола

Ни Шахтеру, ни Фейенорду больше не удалось забить. В итоге – 1:1 в первом поединке. Судьба путевки в четвертьфинал Лиги Европы определится 16 марта в Роттердаме.

Статистический портал WhoScored раздал оценки футболистам за игру. Лучшим игроком матча стал защитник и автор остроумного гола Шахтера в этой встрече Ракицкий – 7.4 балла.

А вот худшим полевым игроком "горняков", начавшим матч со старта стал Лассина Траоре - 6.2. Более низкие оценки получили только игроки, которые появились на поле по замене.

В составе соперника лучшим стал Уссама Идрисси – 7.3 балла. Левый вингер выступает за Фэнорд на правах аренды. Так его контракт принадлежит испанской Севилье.



Шахтер – Фейенорд: оценки игроков / Скриншот из WhoScored