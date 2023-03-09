Уже к вечеру 9 марта Шахтер проведет свой первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. Соперником подопечных Йовичевича будет лидер чемпионата Нидерландов Фейенорд, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – Фейеноорд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

У украинских клубов очень богатая история встреч с голландскими клубами. За 25 лет наши команды успели отыграть 43 поединка против представителей "страны тюльпанов".

Соперниками украинцев были все три гранды местного футбола Аякс, ПСВ и Феенорд. Впрочем, чаще всего наши клубы пересекались с АЗ из города Алкмар – 12 поединков. Также были встречи с более скромными Утрехтом, Родой и Фортуной.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ ПАРА ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 1997-1998 ЛЧ группа ДИНАМО – ПСВ 1:1 3:1 1998-1999 Интертото 3 раунд ВОРСКЛА – ФОРТУНА 2:2 0:3 1999-2000 КУЕФА 1 раунд ШАХТЕР – РОДА 1:3 0:2 2000-2001 ЛЧ группа ДИНАМО – ПСВ 0:1 1:2 2002-2003 ЛЧ группа ДИНАМО – ФЕЙЕНООРД 2:0 0:0 2004-2005 КУЕФА группа ДНЕПР – УТРЕХТ - 2:1 2004-2005 КУЕФА 1/8 финала ШАХТЕР – АЗ 1:3 1:2 2005-2006 КУЕФА группа ДНЕПР – АЗ 1:2 - 2010-2011 ЛЧ плей-офф (кв) ДИНАМО – АЯКС 1:1 1:2 2010-2011 ЛЕ группа ДИНАМО – АЗ 2:1 2:1 2010-2011 ЛЕ группа МЕТАЛЛИСТ – ПСВ 0:2 0:0 2011-2012 ЛЕ группа МЕТАЛЛИСТ – АЗ 1:1 1:1 2012-2013 ЛЧ 3 кв раунд ДИНАМО – ФЕЙЕНООРД 2:1 1:0 2012-2013 ЛЕ группа ДНЕПР – ПСВ 2:0 2:1 2013-2014 ЛЕ группа ЧЕРНОМОРЕЦ – ПСВ 0:2 1:0 2014-2015 ЛЕ плей-офф (кв) ЗОРЯ – ФЕЙЕНООРД 1:1 3:4 2014-2015 ЛЕ 1/8 финала ДНЕПР – АЯКС 1:0 1:2 2016-2017 ЛЕ группа ЗОРЯ – ФЕЙЕНООРД 1:1 0:1 2017-2018 ЛЧ группа ШАХТАРЬ – ФЕЕНОРД 3:1 2:1 2018-2019 ЛЧ плей-офф (кв) ДИНАМО – АЯКС 0:0 1:3 2019-2020 ЛЕ 3 кв раунд МАРИУПОЛЬ – АЗ 0:0 0:4 2020-2021 ЛЧ 3 кв раунд ДИНАМО – АЗ 2:0 - 2022-2023 ЛК группа ДНЕПР-1 – АЗ 0:1 1:2

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Всего в 43 матчах статистика для Украины отрицательная. Наши команды были сильнее 14 раз, тогда как нидерландские – 18. Еще 11 матчей завершились вничью. Украинские клубы забили 47 голов и пропустили на десять больше – 57.

При этом конкретно с Фейеноордом наши команды играли удачно – 5 побед, 3 ничьих и 2 поражения. А вот Шахтер удачно играл только с роттердамцами (две победы), тогда как Роди и АЗ "горняки" только проигрывали.

Стоит знать. Поединок между дончанами и роттердамцами состоится в Варшаве и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Шахтер – Фейеноорд доступна на онлайн-сервисах Megogo и VoliaTV.