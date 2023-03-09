Уже к вечеру 9 марта Шахтер проведет свой первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. Соперником подопечных Йовичевича будет лидер чемпионата Нидерландов Фейенорд, пишет 24 канал.
Следите с нами Шахтер – Фейеноорд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы
У украинских клубов очень богатая история встреч с голландскими клубами. За 25 лет наши команды успели отыграть 43 поединка против представителей "страны тюльпанов".
Соперниками украинцев были все три гранды местного футбола Аякс, ПСВ и Феенорд. Впрочем, чаще всего наши клубы пересекались с АЗ из города Алкмар – 12 поединков. Также были встречи с более скромными Утрехтом, Родой и Фортуной.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|ПАРА
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|1997-1998
|ЛЧ
|группа
|ДИНАМО – ПСВ
|1:1
|3:1
|1998-1999
|Интертото
|3 раунд
|ВОРСКЛА – ФОРТУНА
|2:2
|0:3
|1999-2000
|КУЕФА
|1 раунд
|ШАХТЕР – РОДА
|1:3
|0:2
|2000-2001
|ЛЧ
|группа
|ДИНАМО – ПСВ
|0:1
|1:2
|2002-2003
|ЛЧ
|группа
|ДИНАМО – ФЕЙЕНООРД
|2:0
|0:0
|2004-2005
|КУЕФА
|группа
|ДНЕПР – УТРЕХТ
|-
|2:1
|2004-2005
|КУЕФА
|1/8 финала
|ШАХТЕР – АЗ
|1:3
|1:2
|2005-2006
|КУЕФА
|группа
|ДНЕПР – АЗ
|1:2
|-
|2010-2011
|ЛЧ
|плей-офф (кв)
|ДИНАМО – АЯКС
|1:1
|1:2
|2010-2011
|ЛЕ
|группа
|ДИНАМО – АЗ
|2:1
|2:1
|2010-2011
|ЛЕ
|группа
|МЕТАЛЛИСТ – ПСВ
|0:2
|0:0
|2011-2012
|ЛЕ
|группа
|МЕТАЛЛИСТ – АЗ
|1:1
|1:1
|2012-2013
|ЛЧ
|3 кв раунд
|ДИНАМО – ФЕЙЕНООРД
|2:1
|1:0
|2012-2013
|ЛЕ
|группа
|ДНЕПР – ПСВ
|2:0
|2:1
|2013-2014
|ЛЕ
|группа
|ЧЕРНОМОРЕЦ – ПСВ
|0:2
|1:0
|2014-2015
|ЛЕ
|плей-офф (кв)
|ЗОРЯ – ФЕЙЕНООРД
|1:1
|3:4
|2014-2015
|ЛЕ
|1/8 финала
|ДНЕПР – АЯКС
|1:0
|1:2
|2016-2017
|ЛЕ
|группа
|ЗОРЯ – ФЕЙЕНООРД
|1:1
|0:1
|2017-2018
|ЛЧ
|группа
|ШАХТАРЬ – ФЕЕНОРД
|3:1
|2:1
|2018-2019
|ЛЧ
|плей-офф (кв)
|ДИНАМО – АЯКС
|0:0
|1:3
|2019-2020
|ЛЕ
|3 кв раунд
|МАРИУПОЛЬ – АЗ
|0:0
|0:4
|2020-2021
|ЛЧ
|3 кв раунд
|ДИНАМО – АЗ
|2:0
|-
|2022-2023
|ЛК
|группа
|ДНЕПР-1 – АЗ
|0:1
|1:2
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Всего в 43 матчах статистика для Украины отрицательная. Наши команды были сильнее 14 раз, тогда как нидерландские – 18. Еще 11 матчей завершились вничью. Украинские клубы забили 47 голов и пропустили на десять больше – 57.
При этом конкретно с Фейеноордом наши команды играли удачно – 5 побед, 3 ничьих и 2 поражения. А вот Шахтер удачно играл только с роттердамцами (две победы), тогда как Роди и АЗ "горняки" только проигрывали.