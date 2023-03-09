Вже ввечері 9 березня Шахтар проведе свій перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником підопічних Йовічевіча буде лідер чемпіонату Нідерландів Феєнорд, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Феєнорд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Українські клуби мають дуже багату історію зустрічей із голандськими клубами. За 25 років наші команди встигли відіграти аж 43 поєдинки проти представників "країни тюльпанів".

Суперниками українців були всі три гранди місцевого футболу Аякс, ПСВ і власне Феєнорд. Втім найчастіше наші клуби перетинались із АЗ з міста Алкмар – аж 12 поєдинків. Також були зустрічі із більш скромними Утрехтом, Родою та Фортуною.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ ПАРА ВДОМА НА ВИЇЗДІ 1997-1998 ЛЧ група ДИНАМО – ПСВ 1:1 3:1 1998-1999 Інтертото 3 раунд ВОРСКЛА – ФОРТУНА 2:2 0:3 1999-2000 КУЄФА 1 раунд ШАХТАР – РОДА 1:3 0:2 2000-2001 ЛЧ група ДИНАМО – ПСВ 0:1 1:2 2002-2003 ЛЧ група ДИНАМО – ФЕЄНОРД 2:0 0:0 2004-2005 КУЄФА група ДНІПРО – УТРЕХТ - 2:1 2004-2005 КУЄФА 1/8 фіналу ШАХТАР – АЗ 1:3 1:2 2005-2006 КУЄФА група ДНІПРО – АЗ 1:2 - 2010-2011 ЛЧ плей-офф (кв) ДИНАМО – АЯКС 1:1 1:2 2010-2011 ЛЄ група ДИНАМО – АЗ 2:1 2:1 2010-2011 ЛЄ група МЕТАЛІСТ – ПСВ 0:2 0:0 2011-2012 ЛЄ група МЕТАЛІСТ – АЗ 1:1 1:1 2012-2013 ЛЧ 3 кв раунд ДИНАМО – ФЕЄНОРД 2:1 1:0 2012-2013 ЛЄ група ДНІПРО – ПСВ 2:0 2:1 2013-2014 ЛЄ група ЧОРНОМОРЕЦЬ – ПСВ 0:2 1:0 2014-2015 ЛЄ плей-офф (кв) ЗОРЯ – ФЕЄНОРД 1:1 3:4 2014-2015 ЛЄ 1/8 фіналу ДНІПРО – АЯКС 1:0 1:2 2016-2017 ЛЄ група ЗОРЯ – ФЕЄНОРД 1:1 0:1 2017-2018 ЛЧ група ШАХТАР – ФЕЄНОРД 3:1 2:1 2018-2019 ЛЧ плей-офф (кв) ДИНАМО – АЯКС 0:0 1:3 2019-2020 ЛЄ 3 кв раунд МАРІУПОЛЬ – АЗ 0:0 0:4 2020-2021 ЛЧ 3 кв раунд ДИНАМО – АЗ 2:0 - 2022-2023 ЛК група ДНІПРО-1 – АЗ 0:1 1:2

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Всього у 43 матчах статистика для України від'ємна. Наші команди були сильнішими 14 разів, тоді як нідерландські – 18. Ще 11 матчів завершились внічию. Українські клуби забили 47 голів і пропустили на десять більше – 57.

При цьому конкретно з Феєнордом наші команди грали вдало – 5 перемог, 3 нічиї та 2 поразки. А ось Шахтар вдало грав лише з роттердамцями (дві перемоги), тоді як Роді та АЗ "гірники" лише програвали.

Варто знати. Поєдинок між донеччанами та роттердамцями відбудеться у Варшаві та почнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Шахтар – Феєнорд доступна на онлайн-сервісах Megogo та VoliaTV.