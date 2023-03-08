Шахтер сумел преодолеть 1/16 финала Лиги Европы, только в серии пенальти одолев французский Ренн. При этом от вылета из турнира "горняки" спаслись на 119-й минуте благодаря автоголу. И вот в 1/8 финала жребий свел украинскую команду с Фейенордом.

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Поскольку во время жеребьевки Шахтер был среди несеянных команд, первый матч проведет на домашнем поле. Однако для донецкого клуба это будет только условно домашний стадион. Ведь из-за войны, международные матчи "оранжево-черные" проводят за пределами Украины. И временным их "домом" стал стадион "Войска польского" в Варшаве. Именно здесь команды сыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится в четверг, 9 марта и начнется в 22:00.

Важно! В Украине есть два легальных транслятора еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Один из них – Volia TV. Здесь можно выбрать один из двух тарифов для просмотра футбольных матчей. Также трансляция еврокубков доступна на платформе Megogo.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Фейенорд. Также на сайте будут доступны все голы матча, а по окончании игры – ее видеообзор.

Уже 16 марта Шахтер сыграет против Фейенорда ответный матч. Игра состоится в Роттердаме на стадионе "Де Кейп".