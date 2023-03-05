Шахтер провел молниеносный поединок 16-го тура чемпионата Украины. Подопечные Йовичевича уничтожили Металлист 1925 года со счетом 7:0 и сравнялись с лидером УПЛ Днепром-1 по очкам.

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Впрочем, несмотря на такой результат у "горняков" возник кадровый кризис перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против Фейенорда. Эту игру точно пропустят три основных защитника Бондарь, Михайличенко и Конопля, которые перебрали желтые карточки.

Теперь же под вопросом участие в поединке Николая Матвиенко, который не смог сыграть против Металлиста 1925 года. Как сообщил Игорь Йовичевич, у защитника уже 4-5 дней держится температура, поэтому его участие в матче с Фейонордом не гарантировано.

Также некоторые проблемы со здоровьем испытывает центрбек Эдуард Козик, поэтому со здоровых защитников тренер точно может рассчитывать разве что на Ракицкого и Тейлора. Кстати, зимний новичок Гиорги Гочолейшвили на еврокубки не заявлен.

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Напомним, что в 1/16 финала Шахтер едва прошел Ренн. Обменявшись домашними победами со счетом 2:1, команды определили лучшего в серии пенальти, где три сейва исполнил Анатолий Трубин.