Шахтер дважды пострадал от судейских решений в матче с Реалом: заявление экс-арбитра ФИФА
Источник:AS
Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес дал оценку решениям Бенуа Бастьена, которые могли помочь Шахтеру в матче против Реала (1:2).
На 8-й минуте Додо требовал пенальти, когда Мэнди ухватил его за плечо, а на 68-й Каземиро вполне мог получить вторую желтую за подкат против Мудрика.
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Первый момент. Он кладет на него руку, и они оба останавливаются. Это не ответственность VAR, но он не должен трогать его рукой. Если бы судья засвистел, пришлось бы это проглотить. Для меня это больше телевизионный пенальти, чем реальность на поле. Защитник не должен так играть... Если назначат пенальти, у тебя не будет аргументов.
Второй. Он простил Каземиро вторую желтую, это фол сзади. Но он даже нарушения не зафиксировал,
– заявил Гонсалес.
Реал-Шахтер: коротко о матче
- На 14 минуте игры Марлон потерял мяч в собственной штрафной, что привело к легкому взятию ворот в исполнении Карима Бензема.
- До перерыва украинский коллектив выровнял положение. Николай Матвиенко забросил мяч в чужую штрафную зону, где элегантной передачей грудью Алан Патрик вывел на свободное пространство Фернандо, который расстрелял голкипера Куртуа – 1:1.
- На 61 минуте командную комбинацию "галактикос" замкнул Бензема с передачи Винисиуса Жуниора. На это ответа у подопечных Де Дзерби не нашлось – 2:1.
- Заметим, что Бензема забил 1000-й гол Реала в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов.