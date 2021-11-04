Шахтер дважды пострадал от судейских решений в матче с Реалом: заявление экс-арбитра ФИФА

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес дал оценку решениям Бенуа Бастьена, которые могли помочь Шахтеру в матче против Реала (1:2).

На 8-й минуте Додо требовал пенальти, когда Мэнди ухватил его за плечо, а на 68-й Каземиро вполне мог получить вторую желтую за подкат против Мудрика.

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Первый момент. Он кладет на него руку, и они оба останавливаются. Это не ответственность VAR, но он не должен трогать его рукой. Если бы судья засвистел, пришлось бы это проглотить. Для меня это больше телевизионный пенальти, чем реальность на поле. Защитник не должен так играть... Если назначат пенальти, у тебя не будет аргументов.



Второй. Он простил Каземиро вторую желтую, это фол сзади. Но он даже нарушения не зафиксировал,

– заявил Гонсалес.

Реал-Шахтер: коротко о матче