На 8-й хвилині Додо вимагав пенальті, коли Менді вхопив його за плече, а на 68-й Каземіро цілком міг отримати другу жовту за підкат проти Мудрика.
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Перший момент. Він кладе на нього руку, і вони обоє зупиняються. Це не відповідальність VAR, але він не повинен чіпати його рукою. Якби суддя засвистів, довелося б це проковтнути. Для мене це більше телевізійний пенальті, ніж реальність на полі. Захисник не має так грати... Якщо призначать пенальті, у тебе не буде аргументів.
Другий. Він пробачив Каземіро другу жовту, це фол ззаду. Але він навіть порушення не зафіксував,
– заявив Гонсалес.
Реал – Шахтар: коротко про матч
- На 14 хвилині гри Марлон втратив м’яч у власній штрафній, що призвело до легкого взяття воріт у виконанні Каріма Бензема.
- До перерви український колектив вирівняв становище. Микола Матвієнко закинув м’яч до чужої карної зони, де елегантною передачею грудьми Алан Патрік вивів на вільний простір Фернандо, який розстріляв голкіпера Куртуа – 1:1.
- На 61 хвилині командну комбінацію "галактікос" замкнув Бензема з передачі Вінісіуса Жуніора. На це відповіді у підопічних Де Дзербі не знайшлося – 2:1.
- Зауважимо, що Бензема забив 1000-й гол Реала у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.