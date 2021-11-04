На 8-й хвилині Додо вимагав пенальті, коли Менді вхопив його за плече, а на 68-й Каземіро цілком міг отримати другу жовту за підкат проти Мудрика.

Дивіться також Проти Бенземи немає прийому: Шахтар у бойовому матчі поступився Реалу – відео

Перший момент. Він кладе на нього руку, і вони обоє зупиняються. Це не відповідальність VAR, але він не повинен чіпати його рукою. Якби суддя засвистів, довелося б це проковтнути. Для мене це більше телевізійний пенальті, ніж реальність на полі. Захисник не має так грати... Якщо призначать пенальті, у тебе не буде аргументів.



Другий. Він пробачив Каземіро другу жовту, це фол ззаду. Але він навіть порушення не зафіксував,

– заявив Гонсалес.

Реал – Шахтар: коротко про матч