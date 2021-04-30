Потерянные шансы "горняков" на чемпионство

Шахтер сыграет против Днепра-1 без всякой мотивации. В последних матчах "горняки" показывают не лучший уровень футбола, а золотые награды УПЛ уже нашли своих обладателей. Ими стали футболисты Динамо, которые в 23 туре разгромили Ингулец и досрочно оформили чемпионство.

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Шахтеру остается сыграть три поединка до конца сезона и не позволить Заре получить "серебро" чемпионата. Между дончанами и командой Виктора Скрипника, которая идет третьей, только 4 очка разницы. В прошлом туре подопечные Луиша Каштру неожиданно уступили Александрии (2:0).

Днепр-1 с 29 пунктами располагается на 9 позиции. Благодаря победе команда Йовичевич может выпрыгнуть на 8 место, опередив все ту же Александрию Владимир Шаран.

Команда из Днепра в прошлом туре чемпионата переиграла Минай (3:0). Фактически игра была в одни ворота.

Клубы четыре раза встречались на футбольном поле. Тотальным преимуществом в истории противостояний обладают "горняки" – 4 победы. Ни разу Днепровский клуб не праздновал успех. Также матче не завершались ничьей.

Матч 24 тура Шахтер – Днепр-1 состоится 1 мая в 17:00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают колоссальное преимущество хозяевам матча – 1,42. В победу команды Йовичевич верят значительно меньше – 7,30. Учитывая последние матчи Шахтера, то не исключено, что в этой встрече может быть ничья. На нее стоит коэффициент 4,70.

Скорее всего, что "горняки" получат свою 5-ю победу над Днепром-1. Результат матча 2:0 оценен в 6,50. На хотя бы минимальную дебютную победу днепрян (0:1) – 18,50.

Первыми нули на табло размочат дончане – 1,36. А на то, что первыми сенсационно счет откроют гости – 3,50.

Кто может забить в матче? Эксперты отдают больше шансов на гол Манору Соломону и Дентиньо – 2 и 2,30 соответственно.

В составе Днепра-1 лучшие коэффициенты на результативные выстрелы отдают Марио Чуже, который феноменально ворвался в УПЛ – 2,55. Также не следует списывать со авторов голов одного из лучших бомбардиров клуба из Днепра Артема Довбика – 2,55.