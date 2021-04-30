Эффектный гол

Уже в первом тайме счет во встрече открыли хозяева. Голом отметился Валерий Бочеров. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Слуцка.

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После отдыха за дело взялся украинский форвард Станислав Беленький, который вышел в стартовом составе Динамо. На 62-й минуте гости получили право на опасный штрафной. К мячу подошел украинский легионер и классным обводящим ударом прошил сетку ворот. Мяч в воздухе изменил траекторию, что дезориентировало бросившегося в другую сторону голкипера Слуцка.

В новом сезоне Беленький выходил в динамовской футболке во всех 7 поединках, в которых забил уже 3 гола. До этого матча форвард отмечался в воротах минского Динамо и Спутника.

Беленький своим голом спас Динамо от поражения – 1:1. После результативной мировой клуб украинца в сезоне идет на 3 месте. После 7 туров в его активе 13 очков. Слуцк с 6 пунктами располагается ближе ко дну таблицы – 11 позиция среди 16 команд.

Видео красивого гола Беленького