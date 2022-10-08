Уже через неделю в УПЛ пройдет центральная встреча первого круга. 16 октября болельщиков ждет битва Шахтера против Динамо.

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из-за войны в Украине и невозможность собрать зрителей на наших стадионах дончане размышляли над проведением игры за рубежом. Возможными вариантами были Лондон и Варшава.

Впрочем, "горнякам" так и не удалось договориться с иностранными стадионами о проведении "Класичного". Стало известно, что центральный поединок 7-го тура чемпионата Украины пройдет во Львове на "Арене Львов".

Старт встречи – 16 октября (воскресенье) в 17:00 по киевскому времени. В настоящее время из-за военного положения матчи УПЛ проводятся без зрителей на территории Украины.

Турнирное положение грандов

Сейчас у Шахтера 13 очков в УПЛ и идет на первом месте в турнирной таблице. У Динамо же есть в своем активе всего шесть баллов (10 место), однако у киевлян еще есть игра в запасе.

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Перед очной встречей украинские гранды сыграют по матчу в еврокубках. Шахтера ожидает битва с Реалом в Варшаве. Динамо также проведет номинально домашний матч, но в Кракове. Соперник – французский Ренн.