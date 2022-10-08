Вже за тиждень в УПЛ пройде центральна зустріч першого кола. 16 жовтня на вболівальників чекає битва Шахтаря проти Динамо.

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Через війну в Україні та неможливість зібрати глядачів на наших стадіонах донечани роздумували над проведенням гри за кордоном. Можливими варіантами були Лондон та Варшава.

Втім, "гірникам" так і не вдалось домовитись з іноземними стадіонами щодо проведення "Класичного" дербі. Стало відомо, що центральний поєдинок 7 туру чемпіонату України пройде у Львові на "Арені Львів".

Старт зустрічі – 16 жовтня (неділя) о 17:00 за київським часом. Наразі через воєнний стан матчі УПЛ проводяться без глядачів на території України.

Турнірне положення грандів

Наразі Шахтар має 13 очок в УПЛ і йде на першому місці в турнірній таблиці. Динамо ж має в своєму активі всього шість балів (10 місце), однак у киян ще є гра в запасі.

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Перед очною зустріччю українські гранди зіграють по матчу в єврокубках. На Шахтар очікує битва з Реалом у Варшаві. Динамо ж також проведе номінально домашній матч, але у Кракові. Суперник – французький Ренн.