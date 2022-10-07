Эта неделя для украинского футбола показалась очень неудачной. На троих наши клубы набрали всего один балл, пишет 24 канал.

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Его заработал Днепр-1, вырвавший ничью в игре с Вадуцем (2:2). А вот Шахтер и Динамо проиграли свои матчи в разных турнирах.

Дончане дали бой Реалу, однако уступили со счетом (1:2), в то время как киевляне не удержали ничью с Ренном. Из-за ошибки Попова в концовке Динамо проиграло с таким же счетом.

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Это позволило Украине немного приблизиться в таблице коэффициентов УЕФА к Швейцарии. Страна кантонов не набрала ни балла из-за поражения Цюриха и Базеля.

Также наша ассоциация оторвалась от России. Напомним, что клубы из страны-оккупанта не допущены к этому евросезону из-за войны против Украины.

МЕСТО СТРАНА 22/23 ИТОГ КЛУБОВ
1 Англия 6,857 93,427 7/7
2 Испания 6,714 83,141 7/7
3 Германия 6,125 71,481 8/8
4 Италия 5,785 65,354 7/7
5 Франция 5,250 53,831 6/6
6 Нидерланды 5,500 51,900 4/5
7 Португалия 5,833 49,549 4/6
8 Шотландия 2,900 35,800 3/5
9 Бельгия 6,000 34,000 4/5
10 Австрия 3,500 32,600 3/5
11 Сербия 3,375 30,375 2/4
12 Норвегия 5,000 28,250 2/4
13 Чехия 5,250 27,550 3/4
14 Швейцария 4,250 27,425 2/4
15 Украина 3,100 26,900 3/5
16 Россия 4,333 26,215 -
17 Дания 3,900 25,825 3/5