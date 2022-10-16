Зубков вышел на позиции правого вингера в матче против Динамо. И на 26-й минуте имел шанс отличиться. Но не забил.

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Но через три минуты Зубков таки отличился забитым голом. После подачи с углового Траоре выиграл борьбу за позицию у соперника, головой сбросив мяч на дальнюю штангу. А там Зубков мощно пробил в свободный угол ворот Нещерета. Так счет в матче был открыт.

Видео гола Зубкова

Для Зубкова это третий матч подряд за Шахтер, в котором он отметился забитым голом. До этого в двух предыдущих матчах он забивал в ворота Реала в Лиге чемпионов.