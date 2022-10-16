На игру пришли защитники "Азовстали". Перед матчем Екатерина Полищук с позывным "Птичка" исполнила гимн Украины.

Кстати Освобожденная из плена "Птичка" исполнила гимн перед матчем Шахтер – Динамо

Трогательное начало матча

Также на матче был и Михаил Дианов. Он нанес символический удар по мячу.

Видео момента

Напомним, что 21 сентября из российского плена обменяли 215 защитников Украины, среди которых 124 офицера. В частности, домой вернулось 108 бойцов полка "Азов". Среди них командиры-защитники Азовстали – Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламарь (Калина).

Шахтер взял на себя лечение поврежденной руки Михаила Дианова. Донецкий клуб пообещал военнослужащему операцию у лучшего специалиста Израиля.

Дианов передаст собранные на его лечение деньги на нужды других военных. Неравнодушные украинцы собрали для лечения морпеха 23 миллиона 430 тысяч гривен.