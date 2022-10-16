Итоги матча Шахтер – Динамо: о чем говорили Йовичевич и Луческу после игры

Дончане одержали уверенную победу над принципиальным соперником во Львове. Тренеры обеих команд признали закономерность такого результата.

В воскресенье Шахтер одолел Динамо в матче 7 тура сезона УПЛ 2022-2023. Это позволило "горнякам" остаться среди лидеров чемпионата.

Как это было Шахтер победил Динамо в матче с четырьмя голами, удалением и незабитым пенальти - видео

Йовичевич отдал должное Луческу

Матч запомнился не только четырьмя голами, но и нереализованным пенальти и удалением. После игры наставник Шахтера Игор Йовичевич прокомментировал игру своей команды.

"Счастлив и горд командой. Она не останавливается, продолжает оставаться голодной и готовой к новым вызовам. Это мое первое «Класичне». Моей мечтой всегда было побеждать грандов. Сегодня победила лучшая команда. Это должно придать нам уверенность, но не самоуверенность.

Сегодня играли не Йовичевич и Луческу, а Шахтер и Динамо. Я счастлив и горд, что тренирую такую команду. А Луческу – топ-тренер. Как молодому тренеру, мне хочется добиться таких же результатов, каких он добился. Я должен его уважать. Стараюсь брать что-то от каждого тренера, так что Луческу уже помог мне реализовать себя как тренера,

– заявил Йовичевич.

Луческу признал поражение

Сам Луческу полностью признал заслуженность победы соперника. Он также высказался об изъятии Ильи Забарного.

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"Шахтер заслужил победу. На фоне наших невероятных ошибок Шахтер выглядел свежее, играл на более высоких скоростях. Мы не могли подняться до такого уровня и уступали сопернику, прежде всего, в скорости".

Удаление тоже произошло на фоне наших ошибок. Вратарь и защитники должны в том эпизоде "прочесть" ситуацию. Мне непонятно, как Забарный мог так поступать в эпизоде, который привел к его изъятию. Правда, мое мнение: судьи могли ограничиться и желтой картой,

– считает Луческу.

Также румынский специалист объяснил, почему не играют иностранные новички команды. Речь о Джастине Лонвейке, Кахиме Перрисе и Самбе Диалло.

Я их вижу каждый день на тренировках. Они пока не готовы играть. Они должны познакомиться с партнерами и командой. Трудно проводить эксперименты уже через несколько дней после того, как новые игроки прибыли в команду. Они должны адаптироваться к команде, а команда должна адаптироваться к ним,

– резюмировал коуч.

Турнирное положение

После семи туров Шахтер занимает второе место в турнирной таблице. Донецкая команда на два балла отстает от лидера Днепра-1.

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Динамо же идет девятым. Расстояние от тех же днепрян составляет 9 очков. В следующем туре Шахтер сыграет с Колосом, а Динамо – с Металлистом.